Morti Villa Panphili le false identità

Svolta scottante nel caso di Villa Pamphili: l’uomo arrestato in Grecia, inizialmente sospettato, si chiama Francis Kaufmann, non Rexal Ford come si pensava. Le indagini, condotte dalla Procura di Roma con il supporto dell’FBI, hanno rivelato una rete di false identità che alimenta ulteriori dubbi sulla verità dietro questa tragica vicenda. Le piste portano anche alla Russia e a un testimone di Malta, lasciando aperti numerosi interrogativi ancora da chiarire.

L'uomo fermato in Grecia per l'omicidio di una bambina di 6 mesi,trovata morta a villa Pamphili a Roma,si chiama Francis Kaufmann e non Rexal Ford.L'accertamento è avvenuto nell'ambito dell'indagine della Procura di Roma in collaborazione con l'Fbi. La donna trovata morta aveva detto, invece,di chiamarsi Stella Ford,ma non ci sobo conferme. Per gli inquirenti la provenienza potrebbe essere russa. Secondo un testimone che l'ha conosciuta a Malta era un "genio dell'informatica, una sorta di hacker". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: villa - morti - panphili - false

Monza, due anziani morti dopo il ricovero a Villa Gioia: aperta un’inchiesta - Due anziani sono morti dopo un ricovero nella casa famiglia Villa Gioia di Monza, dove erano stati accolti in buone condizioni di salute.

(? Valeria Costantini) Il corpo di una neonata è stato trovato a Villa Pamphili, sul lato di via Leone XIII. La macabra scoperta è stata fatta da alcuni frequentatori del parco che hanno immediatamente avvisato il 112. Sul posto alcune pattuglie della polizia, ass Vai su Facebook

Identificata la donna trovata morta a Villa Pamphili a Roma; Villa Pamphili, i corpi ritrovati sono di una madre e della figlia. Si cerca un uomo dell’Est Europa; E' una fake news il video della rissa sulla Casilina. Non è Roma, ma....

Caso Villa Pamphili, svelata la vera identità di Rexal Ford: ecco chi è davvero - L’uomo arrestato in Grecia per i presunti omicidi avvenuti a Villa Pamphili non si chiamerebbe Rexal Ford: mistero sull’identità e le rivelazioni di un conoscente. Scrive notizie.it

Villa Pamphili, l'audio di Ford all'amico: "Mia moglie mi ha lasciato con la bambina" - Mi ha lasciato con la bambina perché non era più interessata a essere madre'. Come scrive informazione.it