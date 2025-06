Morti Villa Pamphili le false identità

L'incredibile vicenda delle morti a Villa Pamphili sta scuotendo Roma: un uomo fermato in Grecia sarebbe coinvolto nell'omicidio di una bambina di 6 mesi. Con il nome di Francis Kaufmann e non Rexal Ford, questa vicenda si arricchisce di misteri e false identità , con indagini che coinvolgono l'FBI e ipotesi di origine russa. La verità si svela lentamente, ma molte domande restano senza risposta.

22.00 L'uomo fermato in Grecia per l'omicidio di una bambina di 6 mesi,trovata morta a villa Pamphili a Roma,si chiama Francis Kaufmann e non Rexal Ford.L'accertamento è avvenuto nell'ambito dell'indagine della Procura di Roma in collaborazione con l'Fbi. La donna trovata morta aveva detto, invece,di chiamarsi Stella Ford,ma non ci sobo conferme. Per gli inquirenti la provenienza potrebbe essere russa. Secondo un testimone che l'ha conosciuta a Malta era un "genio dell'informatica, una sorta di hacker". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

L'uomo che è stato fermato in Grecia ha raccontato agli investigatori che la bambina trovata morta a villa Pamphili a Roma con la madre «era sua figlia». Lo ha detto in conferenza stampa il procuratore aggiunto di Roma Giuseppe Cascini, sottolineando però c

