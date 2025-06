Morti folgorati tutti e tre | un fulmine all’improvviso terribile fine per degli italiani

Una giornata di avventura si è trasformata in tragedia sulle montagne austriache, dove un fulmine improvviso ha colpito tre escursionisti italiani, portandoli via in un istante. Nonostante la loro esperienza e preparazione, il potere della natura si è rivelato implacabile, lasciando un vuoto nel cuore di chi li conosceva. La loro storia ci ricorda quanto siano fragili i momenti di bellezza tra le vette.

L'escursione sulle montagne austriache si è trasformata in un incubo per tre alpinisti italiani, tragicamente sorpresi da un fulmine mentre percorrevano un sentiero sulla vetta della Mittagspitze, alta 2.635 metri, nel distretto di Landeck nel Tirolo. Le vittime, una coppia sessantenne e il fratello della donna, erano esperti conoscitori delle montagne e abituati a percorsi difficili. L'avvertimento meteo e la decisione di tornare. I loro corpi privi di vita sono stati rinvenuti nella serata di domenica, a un'altitudine di circa 2.

Dal Lazio arriva una notizia desolante. Una violenta tempesta elettrica ha colpito le campagne di Casalattico, in provincia di Frosinone, provocando una tragedia senza precedenti: 33 #cavalli sono morti folgorati da una scarica di #fulmini mentre cercavano rip

Tragedia a Casalattico: 33 cavalli folgorati da un fulmine durante un violento temporale; Strage nel Frusinate: 33 cavalli uccisi da una tempesta di fulmini; Tempesta di fulmini nel Frusinate: strage di cavalli nelle campagne di Casalattico, morti 33 animali.

METEO: paura dei FULMINI! ITALIA: ogni anno 20 persone folgorate. Vi spieghiamo come EVITARE di essere colpiti - Ogni anno in Italia cadono 1 milione di fulmini che a loro volta colpiscono in vario modo decine di persone provocando una media di 20 morti secondo un recente studio del CNR. Riporta ilmeteo.it

