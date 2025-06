Morte Carlo Legrottaglie il VIDEO dell' arresto dell' assassino Michele Mastropietro deceduto dopo conflitto a fuoco con polizia

Un momento drammatico e carico di tensione: ecco il video esclusivo dell’arresto di Michele Mastropietro, accusato dell’omicidio del carabiniere Carlo Legrottaglie. Un conflitto a fuoco culminato con la sua cattura nel cuore di un campo abbandonato, mentre un agente annuncia con sollievo: "Francè è fatta, è fatta, tranquilli". Un episodio che resta impresso nella memoria, segnando un importante capitolo di giustizia.

Carlo Legrottaglie ucciso, chi sono i due killer Michele Mastropietro (morto) e Camillo Giannattasio: i precedenti, gli spari contro Carlo Legrottaglie e l'inseguimento - Un tragico episodio scuote la tranquilla comunità: il 59enne Michele Mastropietro ha sparato e ucciso il brigadiere Carlo Legrottaglie, scatenando un inseguimento mortale con le forze dell’ordine.

Si tratta di un atto dovuto, in vista dell'autopsia sul corpo di Mastropietro Sono indagati per omicidio colposo, come atto dovuto, i due agenti della Polizia chegiovedì scorso si sono imbattuti nei due ricercati per la morte del brigadiere capo Carlo Legrottaglie, in Vai su Facebook

