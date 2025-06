Morte Carlo Legrottaglie i momenti dell' arresto di Michele Mastropietro nelle campagne del Tarantino

Nel video emergono i momenti cruciali dell’arresto di Michele Mastropietro, coinvolto nel tragico episodio che ha scosso le campagne del Tarantino. Dopo il violento conflitto con la Polizia e l’omicidio del brigadiere capo Carlo Legrottaglie, Mastropietro ha perso la vita giovedì scorso. Un dramma che evidenzia le tensioni e i rischi di fronte a situazioni di estrema gravità, lasciando dietro di sé un’eredità di dolore e interrogativi.

«Francè è fatta, è fatta, tranquilli», grida un agente. È il momento in cui Michele Mastropietro è al centro del campo incolto in cui è stato preso dalla Polizia di Taranto. In questo video di 22 secondi si vedono le fasi centrali dell’arresto del pregiudicato che gio Vai su Facebook

L'arresto del killer del brigadiere, ammanettato in un campo prima di morire: "È fatta, è fatta!" - E’ nei video acquisiti dalla Procura di Taranto la ricostruzione dei concitati momenti della cattura di Michele Mastropietro e Camillo Giannattasio, i due rapinatori che il 12 giugno – alla periferia ... informazione.it scrive