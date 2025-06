Morte a Villa Pamphili | Rexal Ford e la donna misteriosa indagini internazionali in corso

Un mistero avvolge Villa Pamphili, teatro di un tragico doppio omicidio: Rexal Ford, cittadino americano di 46 anni, fermato in Grecia, e una donna misteriosa trovata senza vita nello stesso parco. Le indagini internazionali, che coinvolgono Malta, la Russia e gli Stati Uniti, sono in pieno svolgimento per ricostruire il puzzle di un caso sorprendente e inquietante. La verità sta emergendo, e le risposte sono sempre più vicine.

Erano transitati per Malta e la Russia prima di arrivare in Italia Rexal Ford, il cittadino americano di 46 anni fermato sull'isola greca di Skiathos per la morte della bimba di pochi mesi trovata a Villa Pamphili, e la donna ritrovata cadavere nello stesso parco. E' quanto accertato finora dagli inquirenti. Sono in corso interlocuzioni con altri Paesi, tra cui gli Usa, per risalire al nome esatto dell'uomo e anche all'identità della giovane donna. Accertamenti in corso anche per stabilire se i due fossero realmente sposati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Morte a Villa Pamphili: Rexal Ford e la donna misteriosa, indagini internazionali in corso

Il DNA conferma l'identità dei corpi ritrovati a Villa Pamphili a #Roma. Sono madre e figlia. La piccola è morta per soffocamento; la causa della morte della madre è ancora da chiarire. Indagine in corso per duplice omicidio aggravato. La donna, tra i 20 e i 30 a Vai su Facebook

Donna e bimba trovate morte a Villa Pamphili, in corso autopsia. L'esame in programma per martedì è stato anticipato a stasera #ANSA Vai su X

Morte a Villa Pamphili: Rexal Ford e la donna misteriosa, indagini internazionali in corso - Indagini in corso tra Malta, Russia e Usa per chiarire le identità. Si legge su quotidiano.net

Roma, donna e bimba trovate morte a Villa Pamphilj sono madre e figlia: Dna lo conferma - Leggi su Sky TG24 l'articolo Roma, donna e bimba trovate morte a Villa Pamphilj sono madre e figlia: Dna lo conferma ... Lo riporta tg24.sky.it