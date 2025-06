Morte a Villa Pamphili dubbi sul vero nome di Rexal Ford L’amico | Non può essere stato lui

Nel cuore di Roma, un tragico enigma scuote Villa Pamphili: una donna e la sua neonata sono state trovate senza vita in circostanze misteriose. Mentre gli inquirenti cercano risposte, l’identità della vittima e il vero nome di Rexal Ford restano avvolti nel mistero. La pista americana si intreccia con sospetti e dubbi, lasciando aperte più domande che risposte. La verità sta emergendo, ma alcune ombre potrebbero restare ancora per molto.

Roma, 16 giugno 2025 – Non ha ancora un nome la donna trovata senza vita a Villa Pamphili insieme alla figlia di pochi mesi, morta strangolata. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti dopo l’arresto in Grecia di Rexal Ford, l’americano sospettato di omicidio e occultamento di cadavere, la giovane si faceva chiamare Stella. Aveva una trentina d’anni, era ucraina o forse russa: lo conferma anche un amico della coppia, Oskar ‘El Mariachi’, un cantante e chitarrista messicano che dice di aver convissuto con loro in una casa a Malta: "Rexal e sua moglie erano felici e non avevano problemi di soldi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Morte a Villa Pamphili, dubbi sul vero nome di Rexal Ford. L’amico: “Non può essere stato lui”

Omicidio Villa Pamphili, arrestato in Grecia, a Skiatos, presunto killer Rexal Ford, americano come la donna e la bambina e con precedenti - Una svolta cruciale nel caso dell'omicidio di Villa Pamphili: dopo quasi una settimana di ricerche, il sospettato Rexal Ford, 46 anni, è stato catturato in Grecia, sull'isola di Skiatos, grazie al suo cellulare che lo aveva tradito.

È stato interrogato in Grecia, dove è stato catturato, il californiano Rexal Ford, accusato dell'omicidio di una neonata e dell'occultamento del cadavere della madre (ancora senza nome) ritrovati a Villa Pamphili a Roma Bruno Sokolowicz #GR1 Vai su X

Nei quindici giorni precedenti alla morte della donna che non ha ancora un nome a Villa Pamphili, il suo presunto assassino Rexal Ford è stato fermato due volte dalle forze dell’ordine per liti violente in strada. Tutte e due le volte gli agenti si sono accontentati Vai su Facebook

