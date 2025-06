Morta dopo un intervento al seno | il decesso fu provocato da un mix di farmaci

Un grave esempio di come una gestione inappropriata dei farmaci possa avere conseguenze tragiche. Dopo un intervento al seno, il decesso di Helena Comin è stato causato da un mix letale di Sufentanil e Propofol, somministrati senza le necessarie cautele. Questo incidente ci ricorda l'importanza di un'assistenza operatoria rigorosa e di un monitoraggio attento per garantire la sicurezza dei pazienti. La tutela della vita non può mai essere sottovalutata.

Sarebbe stata una assistenza operatoria non adeguata sommata la somministrazione contemporanea di Sufentanil e del Propofol, il primo un un oppioide di sintesi usato per alleviare il dolore dopo un intervento chirurgico mentre il secondo è un sedativo ipnotico, a causare la morte di Helena Comin. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Morta dopo un intervento al seno: il decesso fu provocato da un mix di farmaci

L’amica di Maria Grazia, morta dopo un intervento: “Il mio matrimonio senza lei, ci hanno tolto tutto” - Il 24 maggio 2021, Maria Grazia Di Domenico ci ha lasciato dopo un intervento a Roma, lasciando un vuoto incolmabile.

(? Fulvio Fiano) Tragedia a Roma. Una donna di 46 anni, Ana Sergia Alcivar Chenche, è morta al pronto soccorso del Policlinico Umberto I dopo un intervento di chirurgia estetica. E' accaduto domenica 8 giugno, nel pomeriggio: il decesso in ospedale è sta Vai su Facebook

Morta dopo l'intervento estetico, due medici indagati a Treviso - Si sono concluse le indagini della Procura della repubblica di Treviso nei confronti di due medici per la morte di Helen Comin, 50enne di Cittadella (Padova), avvenuta il 10 settembre scorso, cinque g ... Scrive msn.com

Helen Comin, la donna morta dopo un intervento al seno: indagati due medici - I sospetti degli inquirenti si concentrano sul Sufentanil, un antidolorifico che sarebbe stato somministrato quando l'anestesia era ancora in circolo ... Segnala today.it