Morta dopo l' intervento estetico due medici indagati a Treviso

Una tragica perdita scuote il mondo dell’estetica a Treviso: Helen Comin, 50 anni, ha perso la vita cinque giorni dopo un intervento al seno alla clinica DiViClinic di Castelfranco Veneto. Le indagini della Procura hanno portato all’iscrizione nel registro degli indagati di due medici, sospettati di aver commesso un errore che si è rivelato fatale. È un richiamo urgente alla sicurezza e alla responsabilità nel settore estetico.

Si sono concluse le indagini della Procura della repubblica di Treviso nei confronti di due medici per la morte di Helen Comin, 50enne di Cittadella (Padova), avvenuta il 10 settembre scorso, cinque giorni dopo un intervento di chirurgia estetica al seno nella «DiViClinic» di Castelfranco Veneto (Treviso). La donna, è stato accertato, morì per «una depressione respiratoria» causata da un errore. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Morta dopo l'intervento estetico, due medici indagati a Treviso

Helen Comin morta dopo intervento al seno a Treviso: "Farmaci errati dopo l'operazione" - Una triste vicenda che scuote il mondo della medicina: Helen Comin, deceduta dopo un intervento al seno a Treviso, ha perso la vita a causa di farmaci errati e di un'assistenza post-operatoria insufficiente.

La Procura ha chiuso le indagini sul caso di Helen Comin, deceduta cinque giorni dopo un intervento in una clinica a Castelfranco. Due medici indagati

