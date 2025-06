morning news torna con dario maltese

Morning News torna su Canale 5 con Dario Maltese, pronto a condurre anche questa estate il suo apprezzato approfondimento mattutino. Mentre Vecchi e Panicucci chiudono la stagione, Maltese si prepara a offrire ai telespettatori un inizio di giornata ricco di notizie e analisi. Non perdete l’appuntamento: il nostro viaggio tra informazione e attualità riparte puntuale ogni mattina. L’estate si apre con nuovi spunti e grande coinvolgimento!

Per una coppia che se ne va (in vacanza), c’è Dario Maltese che torna. Nella mattina di Canale 5, per la seconda estate consecutiva, il giornalista e conduttore Mediaset sarà alla guida di Morning News. Come vi abbiamo anticipato, Francesco Vecchi e Federica Panicucci saranno gli ultimi su Canale 5 a concludere la stagione, con Mattino Cinque News in onda fino a fine giugno (ultima puntata venerdì 27). Da lunedì 30 giugno l’approfondimento mattutino di Mediaset sarà affidato a Morning News, giunto alla quinta edizione. Per Maltese, dunque, sarà bis, dopo le prime tre edizioni condotte da Simona Branchetti. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it