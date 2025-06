Morning Auditorium ai giardini dell’Arena con il quartetto di flauti del Pollini

Morning Auditorium si arricchisce di un nuovo incanto musicale con il Quartetto di Flauti del Pollini, che porta la magia della musica classica tra i suggestivi Giardini dell’Arena. Un appuntamento imperdibile per gli amanti delle melodie solenni e raffinate, che rende ogni mattina un momento speciale di cultura e emozione. Non perdere questa straordinaria occasione di riscoprire la bellezza dell’arte musicale in un contesto unico e suggestivo.

Quartetto di flauti del Pollini Prosegue con grande successo "Morning Auditorium", la rassegna di concerti mattutini dedicata alla musica classica, frutto della collaborazione tra il Conservatorio di Musica "Cesare Pollini" di Padova e i Giardini dell'Arena; si tratta di un progetto pensato.

