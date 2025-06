Morfino M5s | Ok stato emergenza ma crisi è strutturale

Il M5S accoglie con favore le recenti dichiarazioni del governatore Schifani, che ha riconosciuto la gravità della situazione nel Messinese, dichiarando lo stato di crisi regionale e richiedendo l’intervento nazionale. Una misura necessaria per affrontare le conseguenze di un’emergenza che, purtroppo, si inserisce in una crisi strutturale più ampia. È ora di passare dalle parole ai fatti, perché il tempo delle attese è finito.

“Apprendiamo che il governatore Schifani ha dichiarato lo stato di crisi regionale e richiesto quello di emergenza nazionale per i comuni del Messinese colpiti dall’ondata di forte maltempo degli scorsi marzo e aprile. Meglio tardi che mai”. Lo dichiara in una nota la deputata M5S, Daniela. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Morfino (M5s): "Ok stato emergenza, ma crisi è strutturale"

