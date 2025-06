Moretto precisa | Inter avanza per Bonny decisione presa!

L’Inter si avvicina sempre più a mettere le mani su Ange-Yoan Bonny, giovane talento che ha brillato in Emilia e che ora potrebbe vestire nerazzurro. Secondo il giornalista Matteo Moretto, le trattative stanno avanzando con passi concreti, con l’arrivo di Cristian Chivu che ha dato nuova spinta alla trattativa. La fumata bianca sembra ormai dietro l’angolo: un'operazione che potrebbe rivoluzionare il mercato estivo dei nerazzurri.

Il giornalista Matteo Moretto si è pronunciato sull'interesse dell'Inter per Ange-Yoan Bonny, sottolineando come le parti si stiano avvicinando alla fumata bianca. PROGRESSI CONCRETI – L'Inter si avvicina concretamente a Ange-Yoan Bonny, calciatore che ha vissuto in Emilia la stagione della sua consacrazione. I nerazzurri seguono da tempo, con estremo interesse, il classe 2002, ma con l'approdo di Cristian Chivu si è deciso di affondare il colpo in maniera decisa per portare il transalpino a Milano. A ribadire tale avvicinamento è Matteo Moretto, esperto in calciomercato, che si è così pronunciato sul punto sul canale Youtube condiviso con Fabrizio Romano: «Bonny è molto vicino all'Inter.

