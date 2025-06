Morde alla lingua la fidanzata Pronto Donna | Solidarietà alla vittima educazione affettiva fin dai più giovani

Proteggere e educare i giovani all'affettività fin dalla tenera età, affinché il rispetto reciproco prevalga sulla violenza. L’associazione Pronto Donna esprime profonda indignazione per il grave atto di violenza accaduto ad Arezzo e manifesta piena solidarietà e vicinanza alla vittima. Ancora una volta ci troviamo di fronte a un episodio che ci richiama con forza alla necessità di un impegno concreto e costante da...

