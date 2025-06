MooRER rinnova la collaborazione con 1000 Miglia tra eleganza e tradizione

MooRER rinnova con orgoglio la collaborazione con 1000 Miglia per l’edizione 2025, unendo eleganza senza tempo e passione per la tradizione italiana. Questa partnership rappresenta il connubio perfetto tra alta sartoria e automobilismo storico, celebrando il valore del tempo attraverso dettagli curati e innovazione. In occasione della nuova edizione della celebre “corsa più bella del mondo”, si rafforza ancora di più il legame tra eccellenza e passione, creando un ponte tra passato e futuro.

MooRER rinnova anche per l'edizione 2025 la collaborazione con 1000 Miglia, rafforzando un'alleanza fra due eccellenze italiane nel segno dello stile, della tradizione e dell'innovazione. Un incontro naturale tra il mondo dell'alta manifattura e quello dell'automobilismo storico, dove il valore del tempo si traduce in cura per i dettagli e ricerca dell'eccellenza. In occasione della nuova edizione della celebre "corsa più bella del mondo", MooRER omaggerà gli equipaggi Platinum e Gold con un gilet esclusivo disegnato ad hoc per l'evento, declinato nelle versioni uomo e donna. Pensato per unire funzionalità e raffinatezza, il gilet è realizzato secondo i più alti standard qualitativi del brand veronese, esprimendo quell'estetica contemporanea e sofisticata che lo contraddistingue nel panorama del luxury outerwear.

