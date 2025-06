Monza Centrale Porta Nord così si trasformerà la stazione | Nuovo ruolo primario in Lombardia

Monza Centrale Porta Nord sta per vivere una trasformazione epocale, diventando il nuovo cuore pulsante della mobilità lombarda. Con l’approvazione di un importante protocollo d’intesa tra Regione Lombardia, il Comune di Monza, RFI e FS Sistemi Urbani, la stazione si prepara a assumere un ruolo primario, migliorando connettività e servizi. Un progetto ambizioso che cambierà il volto di Monza e il modo di muoversi in tutta la regione.

Monza Centrale Porta Nord. Una nuova denominazione e una trasformazione in arrivo per la stazione di Monza. Regione Lombardia ha dato il via libera allo schema di protocollo d'intesa con il comune di Monza, Rfi (Rete Ferroviaria Italiana) e FS Sistemi Urbani per lo sviluppo del nodo.

