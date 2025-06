Montespertoli | Denis Zefi torna per l' Eccellenza confermato Giulio Biliotti

Montespertoli si prepara a sognare in grande, consolidando il suo progetto di eccellenza con grandi novità e conferme di valore. Tra queste, il ritorno di Denis Zefi, talento cresciuto nel vivaio gialloverde e ora pronto a lasciare il segno ancora una volta. Con il supporto del direttore sportivo Niccolò Tanini e la riconferma di Giulio Biliotti, il team biancorossoblù si appresta a vivere un’altra stagione emozionante all’insegna della passione e della crescita.

Altra conferma importante e nuovo innesto di spessore per il Montespertoli per l’Eccellenza. Partiamo proprio dalla novità, che poi è in realtà un ritorno. Dopo essere cresciuto proprio nel vivaio gialloverde ed aver maturato importanti esperienze in giro per la Toscana, il direttore sportivo Niccolò Tanini è infatti riuscito a riportare al Molino del Ponte di Baccaiano, il centrocampista classe 2001 Denis Zefi. Completato il percorso giovanile tra Empoli, Pisa e Livorno, Zefi ha vinto il campionato di Eccellenza con il Poggibonsi nella stagione 2020-‘21, quella condizionata dal Covid, per poi collezionare altre 101 presenze nella massima categoria dilettantistica regionale con le maglie di Fucecchio, Fratres Perignano e Certaldo nelle successive quattro stagioni, impreziosite da 8 reti. 🔗 Leggi su Lanazione.it