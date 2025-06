Monterrey-Inter Torrent in conferenza stampa | orario ‘accessibile’

In vista di Monterrey-Inter, affidiamoci alle parole di Domenec Torrent nella conferenza stampa accessibile a tutti, un'occasione imperdibile per scoprire le strategie dei messicani. A differenza di Chivu, il tecnico dei padroni di casa si presenterà al pubblico in un orario comodo, rafforzando l’anticipazione di questa importante sfida. Rimanete sintonizzati: le sue dichiarazioni potrebbero svelare molto su questa prima notte del girone E, che promette grandi emozioni.

In vista di Monterrey-Inter, il tecnico dei messicani Domenec Torrent parlerà in conferenza stampa. E a differenza di Cristian Chivu lo farà ad un orario accessibile. ORARIO CONFERENZA STAMPA – Vigilia di Monterrey-Inter a Los Angeles. La partita, la prima del gruppo E che si svolgerà tra domani e mercoledì notte alle 3 italiane, sarà l’esordio assoluto di Cristian Chivu sulla panchina interista. Oltre alle parole dell’allenatore rumeno, ci saranno pure quelle di Domenec Torrent, allenatore dei messicani del Monterrey. La Fifa ha comunicato l’orario ufficiale: parlerà alle 22.30 italiane (ore 13. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Monterrey-Inter, Torrent in conferenza stampa: orario ‘accessibile’

