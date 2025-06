Monterrey-Inter Thuram verso la panchina! Chance per i nuovi – SM

L'attesa è alle stelle: Monterrey e Inter si preparano ad affrontarsi in una notte che potrebbe segnare il debutto di Chivu sulla panchina nerazzurra. Dopo la rifinitura, il tecnico riflette sulla formazione, con Thuram pronto a emergere e un'assenza importante come Dumfries. È il momento di scoprire se la squadra saprà sorprendere e conquistare il primo passo nel Mondiale per Club. La sfida promette emozioni intense e tanti spunti di riflessione.

Monterrey-Inter nella notte tra domani e mercoledì alle 3 italiane. Chivu pensa alla formazione da schierare dopo la rifinitura della vigilia. Non ci sarà Denzel Dumfries. Ecco la probabile formazione per Monterrey-Inter. LA PROBABILE – Cresce l’attesa per vedere all’opera la prima Inter di Chivu. I nerazzurri, nella notte tra domani e mercoledì alle 3 italiane, giocheranno per la prima volta al Mondiale per Club contro i messicani del Monterrey. Una partita da non sottovalutare assolutamente per non compromettere già dall’inizio il cammino in questa prestigiosissima competizione. Ma chi giocherà nella prima Inter di Chivu? In difesa, si dovrebbe puntare al trio titolare: ossia Pavard, Acerbi e Bastoni davanti a Sommer. 🔗 Leggi su Inter-news.it