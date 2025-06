Monterrey-Inter occhi puntati su Sucic e Luis Henrique | il futuro nerazzurro inizia da qui

L’Inter si prepara con entusiasmo al grande appuntamento mondiale, e i riflettori sono puntati su due talenti emergenti: Petar Sucic e Luis Henrique. Il futuro nerazzurro potrebbe prendere forma proprio qui, tra sfide e emozioni. La partita contro il Monterrey, in programma il 18 giugno, sarà l’occasione perfetta per scoprire se questi giovani promettenti sapranno lasciare il segno e consacrare il loro talento. La sfida è alle porte, e il mondo intero aspetta di vedere cosa succederà...

L’Inter il 18 giugno affronterà il Monterrey nel Mondiale per Club. Una sfida che nasconde delle insidie ma sarà soprattutto un’occasione per vedere Petar Sucic e Luis Henrique in azione. GIOCATORE COMPLETO – L’Inter in questo momento è negli Stati Uniti dove si sta preparando ad affrontare il Monterrey nel Mondiale per Club. La squadra messicana possiede alcune individualità importanti che potrebbero impensierire i nerazzurri. In difesa c’è una vecchia conoscenza del calcio europeo, ovvero Sergio Ramos che metterà in campo esperienza ma anche pericolosità nelle palle da fermo. A centrocampo Sergio Canales è molto bravo a smistare i palloni e a dettare i tempi di gioco alla squadra. 🔗 Leggi su Inter-news.it