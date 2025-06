Monterrey-Inter | le formazioni dove vederla in tv e streaming

Se sei un appassionato di calcio, non puoi perderti la sfida tra Monterrey e Inter, in programma mercoledì 18 giugno 2025 alle ore 3 italiane. Scopri dove seguire live questa emozionante partita, tra trasmissioni in TV e streaming online, e preparati a vivere ogni momento di questa avvincente competizione nel gruppo E del nuovo torneo. Resta con noi per tutte le info!

Monterrey-Inter (mercoledì 18 giugno 2025 con calcio d`inizio alle ore 3 italiane) è gara valevole per la prima giornata nel gruppo E del nuovo. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: monterrey - inter - formazioni - vederla

Monterrey, esonerato Demichelis. Scossa per l’avversaria dell’Inter! - Il Monterrey, prossimo avversario dell'Inter al Mondiale per Club, ha annunciato l'esonero dell'allenatore Martin Demichelis.

Monterrey-Inter: dove vederla, orario e probabili formazioni Vai su X

Monterrey-Inter, esordio Mondiale per Club: orario e dove vederla GRATIS Vai su Facebook

Monterrey-Inter: probabili formazioni e dove vederla in tv e live streaming; Inter-Monterrey: dove vederla in chiaro (tv e streaming), orario e probabili formazioni; Monterrey-Inter dove vederla: DAZN, Mediaset o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni.

Monterrey-Inter: le formazioni, dove vederla in tv e streaming - Inter (mercoledì 18 giugno 2025 con calcio d`inizio alle ore 3 italiane) è gara valevole per la prima giornata nel gruppo E del nuovo Mondiale per Club. Si legge su calciomercato.com

Inter-Monterrey: dove vederla in chiaro (tv e streaming), orario e probabili formazioni - Inizia il cammino dell'Inter al Mondiale per club 2025 e la prima tappa sarà la sfida contro il Monterrey al Rose Bowl Stadium di Pasadena, ... Scrive msn.com