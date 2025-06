Monterrey-Inter ecco l’arbitro della sfida

L’attesa è finita: l’Inter si prepara a scendere in campo nel Mondiale per Club, tra novità tecniche e rinforzi mirati. E ora, sotto i riflettori, spicca anche l’arbitro designato per il debutto contro il Monterrey: Wilton Pereira Sampaio. Brasiliano di talento, con un passato di esperienze alle spalle, promette di portare equilibrio e professionalità alla sfida. Chi è Sampaio e qual è il suo rapporto con le italiane? Scopriamolo insieme.

Nella notte italiana tra il 17 e il 18 giugno inizierà l’avventura nerazzurra nel Mondiale per Club. Nuova competizione, nuovo tecnico e anche alcuni nuovi innesti, in attesa di un futuro completamento della rosa in vista della prossima stagione. Oltre a tante novità interne, per l’ Inter ve ne sarà anche un’altra: Wilton Pereira Sampaio, arbitro della sfida d’esordio contro il Monterrey. Chi è Sampaio e i precedenti con le italiane. Brasiliano classe 1981, originario dello Stato di Goiàs. Il sudamericano è arbitro FIFA da oltre un decennio, precisamente dal 2013, arco di tempo in cui il suo fischietto ha rimbombato principalmente in competizioni e stadi sudamericani. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

