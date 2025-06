Monterrey-Inter | dove vederla orario e probabili formazioni

Preparati a vivere un’emozionante notte di calcio tra Monterrey e Inter al rinomato Rose Bowl Stadium di Pasadena. Scopri orario, dove vedere la partita in TV e le probabili formazioni di questa sfida imperdibile del Mondiale per Club. Sei pronto a tifare per il tuo club preferito? Resta con noi per tutte le ultime aggiornamenti e dettagli su uno degli incontri più attesi della stagione!

Al Rose Bowl Stadium di Pasadena andrà in scena la sfida di Mondiale per Club e Monterrey-Inter: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Al Rose Bowl Stadium di Pasadena si giocherà la gara valevole per Mondiale per Club tra Monterrey–Inter. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Monterrey-Inter: dove vederla, orario e probabili formazioni

Monterrey, esonerato Demichelis. Scossa per l’avversaria dell’Inter! - Il Monterrey, prossimo avversario dell'Inter al Mondiale per Club, ha annunciato l'esonero dell'allenatore Martin Demichelis.

