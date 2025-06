Monterrey Inter Chivu senza Calhanoglu e in piena emergenza | le probabili scelte dell’allenatore nerazzurro a centrocampo

In un momento difficile, con Calhanoglu out e l'Inter in piena emergenza a centrocampo, Chivu si prepara alla sua prima sfida ufficiale contro Monterrey. Senza il regista titolare, il giovane allenatore nerazzurro deve individuare le soluzioni più efficaci per mantenere alta la qualità del reparto. Le scelte strategiche e le nuove rotazioni potrebbero fare la differenza in questa sfida cruciale, dimostrando fin da subito la sua visione tattica. La partita sarà un banco di prova fondamentale per il suo operato.

Monterrey Inter, Chivu senza Calhanoglu e in piena emergenza: l'allenatore valuta le alternative a centro campo, le ultime. In attesa di conoscere il suo futuro, l 'Inter dovrà rinunciare a Calhanoglu per l'esordio contro il Monterrey nel Mondiale per Club. Essendo il regista titolare della squadra allenata da Inzaghi, ora Chivu dovrà fare una scelta su chi schierare nella sua prima partita ufficiale. DALLA GAZZETTA DELLO SPORT – « Il tecnico romeno è ancora un mondo da scrivere, studia parecchio e cerca una propria identità tattica, ma almeno all'inizio seguirà necessariamente la via della conservazione.

