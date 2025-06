Monterrey-Inter Chivu debutta al Mondiale per Club! La probabile formazione

L’Inter si appresta a entrare in scena nel Mondiale per Club, affrontando il Monterrey con una formazione quasi invariata. Per Cristian Chivu, alla sua prima ufficiale da allenatore, è il momento di fare le sue scelte e portare avanti la continuità con l’eredità di Inzaghi. Tra assenze e dubbi, la sfida è all’orizzonte: scopriamo insieme la probabile formazione che potrebbe guidare i nerazzurri verso il successo.

L'Inter si prepara al debutto nel Mondiale per Club contro il Monterrey, e per Cristian Chivu è il momento delle prime scelte ufficiali da allenatore della prima squadra. SCELTE – Il tecnico nerazzurro conferma la linea di continuità con Simone Inzaghi: stesso modulo (3-5-2) e la maggior parte degli interpreti titolari. Out Calhanoglu, Bisseck e Pio Esposito, alle prese con problemi fisici, mentre Luka Sucic sarà in panchina e potrebbe giocare una buona parte del match. Luis Henrique è invece più indietro nelle gerarchie anche per una questione di tempistiche. Chivu come Inzaghi: ci sono delle scelte fisse .

