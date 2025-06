Monterrey-Inter 1ª giornata Mondiale per Club | dove vederla in diretta TV e streaming

Il tanto atteso debutto dell’Inter al Mondiale per Club 2025 è alle porte! La sfida tra Monterrey e Inter, valida per il girone E, si svolgerà tra martedì 17 e mercoledì 18 giugno al Rose Bowl di Pasadena. Vuoi scoprire come seguire questa emozionante partita in diretta TV e streaming? Ecco tutto quello che devi sapere per non perderti neanche un minuto di questa grande occasione!

Monterrey-Inter è la prima partita del Mondiale per Club per la squadra di Chivu (girone E): scopri come e dove vederla in diretta TV e live streaming. Si gioca tra martedì 17 e mercoledì 18 giugno al Rose Bowl di Pasadena: ecco tutte le informazioni utili anche per seguirla su Inter-News.it. Partita in programma. Monterrey-Inter, prima partita del girone E del Mondiale per Club 2025. Quando si gioca Monterrey-Inter. Stadio "Rose Bowl" di Pasadena, mercoledì 18 giugno ore 3.00 italiane (18 ore locali di martedì 17). Monterrey-Inter, dove vederla in diretta TV. Su app DAZN attraverso qualsiasi device (computer, smartphone, tablet, sito web eccetera).

Monterrey, esonerato Demichelis. Scossa per l’avversaria dell’Inter! - Il Monterrey, prossimo avversario dell'Inter al Mondiale per Club, ha annunciato l'esonero dell'allenatore Martin Demichelis.

