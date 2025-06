Montefredane celebra la Giornata del Rifugiato con un orto sociale

In un gesto di solidarietà e speranza, Montefredane celebra la Giornata Mondiale del Rifugiato con un suggestivo orto sociale, simbolo di rinascita e integrazione. Questo evento, promosso dal Comune in collaborazione con la Cooperativa San Rocco, invita tutta la comunità a condividere un momento di apertura e accoglienza. Venerdì 21 giugno alle 18:00, il terreno vicino alla comunità si trasformerà in un simbolo di rinascita e inclusione, inaugurando un nuovo percorso di speranza.

In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, il Comune di Montefredane, in collaborazione con la Cooperativa San Rocco, ente attuatore del progetto SAI MSNA, promuove un momento di condivisione e inclusione aperto alla cittadinanza. L'appuntamento è fissato per venerdì 21 giugno alle ore 18:00 a Montefredane, nel terreno adiacente alla comunità, dove i giovani beneficiari del progetto inaugureranno per il secondo anno consecutivo l'orto sociale, simbolo concreto di integrazione, impegno e crescita collettiva. L'iniziativa nasce dalla volontà di rafforzare il legame tra i minori stranieri non accompagnati e il territorio che li accoglie, attraverso attività che li vedano protagonisti in tutte le fasi: dalla semina alla raccolta.

