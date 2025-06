montefranco auto si ribalta in centro

Una mattina di paura a Montefranco, quando un'auto si è improvvisamente ribaltata nel centro del paese. L’incidente, avvenuto poco prima delle 10, ha coinvolto un anziano rimasto intrappolato nell’abitacolo. Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco di Terni, l’uomo è stato estratto senza gravi conseguenze. Resta da chiarire ancora la dinamica e le cause di questo episodio che ha scosso la comunità locale.

Montefranco (Terni), 16 giugno 2025 – Paura ma senza gravi conseguenze. Stamani, 16 giugno, a Montefranco in provincia di Terni un anziano è rimasto coinvolto in un incidente stradale nel centro del paese. È successo poco prima delle 10. Dopo l’incidente, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, l’auto si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco di Terni che hanno estratto l’uomo dall’abitacolo. Fortunatamente le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. L’anziano è stato comunque affidato alle cure degli operatori sanitari intervenuti sul luogo dell’incidente. 🔗 Leggi su Lanazione.it