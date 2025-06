Monica Bellucci mamma alternativa | la risposta che non ti aspetti sulle critiche alla figlia Deva

Monica Bellucci, simbolo di eleganza e autenticità, si mostra serena e riflessiva alla 71/a edizione del Festival di Taormina, dove ha ricevuto l’Excellence Award. La sua risposta alle critiche sulla figlia Deva sorprende: un messaggio di pace e maturità che svela il suo lato più autentico. La sua filosofia di vita ci invita a riconsiderare i valori più profondi, dimostrando come la serenità sia il vero successo.

È lo specchio della serenità Monica Bellucci, che alla 71a edizione del Festival di Taormina ha ricevuto l'Excellence Award: un’occasione per un incontro con il pubblico e la stampa. "Guardando indietro nel tempo la mia passione per il lavoro è sempre viva, ma non è più una priorità come era una volta. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it © Milleunadonna.it - Monica Bellucci mamma alternativa: la risposta che non ti aspetti sulle critiche alla figlia Deva

In questa notizia si parla di: monica - bellucci - mamma - alternativa

Week-end in Altotevere per Monica Bellucci. L’attrice in visita al Castello di Sorci - Monica Bellucci, tra impegni internazionali e grandi festival, si concede un weekend tra le bellezze dell'Altotevere.

Centro estivi troppo cari: una mamma di Lecco costretta a fare una colletta tra parenti per racimolare i soldi necessari a pagare l'iscrizione della figlia al centro estivo https://www.donnamoderna.com/news/attualita/centro-estivo-troppo-caro-il-duro-sfogo-di-u Vai su Facebook

‘Inside Out 2’. Deva Cassel e l’importanza della noia secondo mamma Monica Bellucci; 10 coppie di top models mamma-figlia; Dolce & Gabbana, la campagna autunno inverno 2015-2016 nel nome della mamma #DGMamma.

Deva Cassel si racconta: l’eredità preziosa di mamma Monica Bellucci - Scopri cosa le hanno insegnato Monica Bellucci e Vincent Cassel ... msn.com scrive

Monica Bellucci: “Come vivo chi dice che mia figlia Deva sia raccomandata? Le cattiverie e i giudizi servono sempre” - Monica Bellucci al Festival di Taormina parla del suo cambiamento nel cinema, delle critiche a sua figlia Deva e della relazione con Tim Burton da due anni. Lo riporta ilfattoquotidiano.it