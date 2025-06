Mondiali judo 2025 oggi | orari lunedì 16 giugno tv streaming italiani in gara

Oggi, alla quarta giornata dei Mondiali di Judo 2025 a Budapest, l’Italia si prepara a brillare sui tatami con tre atleti in gara: Carlotta Avanzato, Savita Russo e Antonio Esposito. Segui in diretta streaming o TV questa emozionante giornata, che promette grandi sfide e risultati sorprendenti. La spedizione azzurra ha già raccolto successi importanti e il meglio deve ancora arrivare. Restate con noi per scoprire come andrà a finire!

Saranno ben tre gli italiani in gara nella quarta giornata dei Campionati Mondiali 2025 di judo, in corso di svolgimento alla László Papp Arena di Budapest (Ungheria). Quest’oggi vedremo in azione infatti sui tatami magiari Carlotta Avanzato e Savita Russo nella categoria femminile fino a 63 kg e Antonio Esposito nella categoria maschile fino a 81 kg. LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI JUDO DALLE 11.00 La spedizione azzurra ha raccolto sin qui una medaglia grazie al meraviglioso oro di Assunta Scutto nei pesi leggeri, ma non sarà facile incrementare il bottino di podi in questo day-4. Esposito è stato molto sfortunato nel sorteggio e dovrà inventarsi qualcosa di speciale per superare i primi due turni, restando così in corsa per le posizioni che contano, mentre Avanzato e Russo sono due outsider interessanti in un tabellone duro ma non impossibile. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Mondiali judo 2025 oggi: orari lunedì 16 giugno, tv, streaming, italiani in gara

Judo, i 18 pre-convocati dell’Italia per i Mondiali. Torna la campionessa olimpica Alice Bellandi - L'Italia torna protagonista ai Mondiali di judo 2025, con 18 atleti preconvocati e il ritorno della campionessa olimpica Alice Bellandi.

Mondiali di Judo 2025, l’Italia in gara con 18 Azzurri: c’è il debutto stagionale di Bellandi https://ilfaroonline.it/2025/06/10/mondiali-di-judo-2025-litalia-in-gara-con-18-azzurri-ce-il-debutto-stagionale-di-bellandi/610686/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitte Vai su X

Vittoria storica a Budapest! I Mondiali di judo in Ungheria si aprono con una medaglia: Assunta Scutto conquista l’oro nei -48 kg. È il primo trionfo iridato dell’Italia nella categoria! Leggi qui https://bit.ly/4n1u2SK Fijlkam Federazione Italiana Judo Lotta Ka Vai su Facebook

