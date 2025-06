Mondiale per Club Tardelli critica | Torneo squilibrato Dossena lo smentisce

Il Mondiale per Club è appena iniziato, ma già si accendono le discussioni: la schiacciante vittoria del Bayern Monaco sull'Auckland City ha sollevato dubbi sulla sua equità, con alcuni critici come Tardelli che descrivono il torneo come troppo squilibrato. Tuttavia, Dossena interviene a smentire queste accuse, sottolineando l'importanza di un confronto tra squadre di diverso livello. La sfida tra opinioni diverse rende questo evento ancora più affascinante e ricco di spunti di riflessione.

(Adnkronos) – Il Mondiale per Club è appena iniziato, ma già fa discutere. La goleada con cui il Bayern Monaco ha steso i neozelandesi dell'Auckland City, travolti 10-0, ha fatto nascere interrogativi sulla validità del torneo che, almeno nelle sue fasi iniziali, mette di fronte squadre dal livello tecnico molto diverso: "Io reputo il Mondiale

