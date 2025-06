Mondiale per Club parla Marcelo | Real Madrid favorito ma attenzione a sorpresa!

Il Mondiale per Club è alle porte, e l’attenzione si concentra sulle previsioni di Marcelo, leggenda del Real Madrid. Con il suo occhio esperto, ha indicato la squadra favorita, ma avverte: nel calcio, le sorprese sono sempre dietro l’angolo. La competizione, che vedrà anche l’Inter scendere in campo contro il Monterrey, promette emozioni e colpi di scena. Chi salirà sul podio? Scopriamolo insieme!

Marcelo, leggenda del Real Madrid, ha effettuato la sua previsione in merito al possibile esito del Mondiale per Club, il quale vedrà l’Inter protagonista a partire dal 18 giugno contro il Monterrey. IL RAGIONAMENTO – Marcelo è intervenuto alle frequenze di Sport Mediaset in merito al potenziale epilogo del Mondiale per Club. L’ex calciatore brasiliano ha indicato la squadra da lui favorita, non escludendo eventuali esiti poco immaginati al momento: « Il Real Madrid è sempre la squadra favorita, ma ci sono squadre che possono rappresentare delle sorprese. Penso, in questo senso, alle brasiliane, le argentine, le messicane. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Mondiale per Club, parla Marcelo: «Real Madrid favorito, ma attenzione a sorpresa!»

In questa notizia si parla di: marcelo - mondiale - club - realmadrid

Marcelo: “Mondiale per Club? Real Madrid sempre favorito ma occhio a…” Vai su X

UFFICIALE: Inter, ecco Petar Sucic L’Inter ha ufficializzato l’arrivo del centrocampista classe 2003, acquisto chiuso ormai da mesi. Sucic inizierà la sua avventura nerazzurra già al Mondiale per Club. Vai su Facebook

Marcelo: “Mondiale per Club? Real Madrid sempre favorito ma occhio a…”; Marcelo: “Il Real Madrid favorito al Mondiale per Club, ma occhio alle sorprese sudamericane”; Marcelo Indica il Real Madrid Come Grande Favorito per la Vittoria del Mondiale per Club.

Mondiale per Club, parla Marcelo: «Real Madrid favorito, ma attenzione a sorpresa!» - Marcelo, leggenda del Real Madrid, ha effettuato la sua previsione in merito al possibile esito del Mondiale per Club, il quale vedrà l'Inter protagonista - Scrive inter-news.it