Mondiale per Club le presenze negli stadi della prima giornata Rose Bowl pieno per il Psg

Il Rose Bowl di Pasadena, con il suo spettacolare afflusso di tifosi, ha regalato un'apertura trionfale al Mondiale per Club, portando entusiasmo e colore tra le mura calde di Los Angeles. Nonostante qualche sconto e offerte last minute, la passione ha prevalso, dimostrando quanto il calcio possa unire e appassionare ovunque. E’ solo l’inizio di una competizione che promette emozioni da togliere il fiato, trasformando ogni stadio in un vero e proprio tempio del calcio mondiale.

Buona la prima, anche se per arrivare all’obiettivo si sono dovuti applicare sconti e lanciare offerte last minute e non solo. Il Rose Bowl di Pasadena, Los Angles, praticamente esaurito nella sua maestosità per la sfida tra Psg e Atletico Madrid è stata una boccata d’ossigeno per la Fifa. E vero: altrove gli stadi che hanno ospitato i primi match del Mondiale per Club allargato a 32 squadre sono stati più pieni che vuoti, però complessivamente i dati del week end di debutto del nuovo torneo in terra americana sono positivi. E, soprattutto, si è evitata l’immagine della cattedrale di Pasadena deserta sotto il sole cocente del pomeriggio californiano. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Mondiale per Club, le presenze negli stadi della prima giornata. Rose Bowl pieno per il Psg

