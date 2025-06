Mondiale per Club Juve Cambiaso svela il retroscena su Elkann | Ha fatto un bel discorso alla squadra ricordandoci questo

Il Mondiale per Club rappresenta un traguardo importante per la Juventus, e le parole di Cambiaso ci ricordano quanto sia fondamentale l’unità e la motivazione. Durante una recente riunione, Elkann ha rivolto un discorso toccante alla squadra di Tudor, sottolineando l’importanza di questa occasione. Le sue parole, condivise dall’entusiasmo del giovane terzino, ci ispirano a credere che il meglio debba ancora arrivare.

Mondiale per Club Juve, Cambiaso svela il retroscena su Elkann: di recente ha fatto un importante discorso alla squadra allenata da Tudor. Andrea Cambiaso è intervenuto alla Gazzetta dello Sport. Di seguito le parole del terzino della Juve e della Nazionale italiana in vista dell’esordio al Mondiale per Club. MONDIALE – « Una grandissima opportunità. Noi ne siamo consapevoli ed Elkann ce l’ha ricordato: ha fatto un bel discorso alla Continassa, dicendoci che è un privilegio essere qua, perciò vogliamo affrontarlo bene e faremo il possibile per vincere. Siamo pieni di entusiasmo » L’INTERVISTA COMPLETA DI CAMBIASO ALLA GAZZETTA DELLO SPORT . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mondiale per Club Juve, Cambiaso svela il retroscena su Elkann: «Ha fatto un bel discorso alla squadra, ricordandoci questo»

In questa notizia si parla di: club - juve - cambiaso - svela

Guardalà vede un futuro lontano dalla Juve per questi tre giocatori: «Questi due prestiti torneranno ai loro club d’appartenenza! Sulla permanenza di questo bianconero invece c’è sempre un punto interrogativo» - Giovanni Guardalà, giornalista di Sky Sport 24, ha analizzato il futuro di tre giocatori della Juventus, evidenziando la probabilità di un allontanamento per due di essi, attualmente in prestito, mentre rimangono dubbi sulla permanenza di un terzo.

Paolo Ardoino, CEO di Tether, lancia accuse dirette nei confronti degli azionisti di maggioranza della Juventus. Ricordiamo che Tether ha una quota del club torinese superiore al 12% ma è totalmente ignorata nelle fasi decisionali, anzi non è neanche consult Vai su Facebook

Cambiaso: Milan e Napoli? Non ho mai chiesto di andare via. Tifavamo per la conferma di Tudor; Juventus, Cambiaso: Voci su Milan e Napoli? Non ho chiesto di andare via. Abbiamo tifato per Tudor; LIVE TJ - Mercato Juve h24 - Milan su Vlahovic, Juve temporeggia. Agente di Tudor arrivato alla....

Juventus, Cambiaso: "Voci su Milan e Napoli? Non ho chiesto di andare via. Abbiamo tifato per Tudor" - Andrea Cambiaso e la fedeltà alla Juventus: `Non ho chiesto di andare via, sto bene qui`. Da calciomercato.com