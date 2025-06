Mondiale per club | il Psg piega l' Atletico Madrid 4-0 pareggio 0-0 tra Palmeiras e Porto Botafogo-Seattle Sounders 2-1

Il Mondiale per Club 2023 porta già grandi emozioni: il PSG, campione d’Europa, ha dominato l’Atletico Madrid con un netto 4-0 al Rose Bowl di Pasadena, mostrando tutta la sua forza. Mentre Palmeiras e Porto si dividono la posta in palio con uno 0-0, il Botafogo e Seattle Sounders si sfidano in un appassionante 2-1. E questo è solo l’inizio di un torneo ricco di sorprese e spettacolo.

Il PSG ha cominciato nel migliore dei modi il Mondiale per Club. Al Rose Bowl di Pasadena, il club fresco campione d’Europa ha battuto l’Atletico Madrid per 4-0. A sbloccare la gara, al 19', ci ha pensato l’ex Napoli Fabian Ruiz (servito dall’altro ex azzurro Kvaratskhelia). Il raddoppio dei parigini è arrivato poco prima dell’intervallo, grazie a una rete di Vitinha (su altro assist di. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Mondiale per club: il Psg piega l'Atletico Madrid 4-0, pareggio 0-0 tra Palmeiras e Porto. Botafogo-Seattle Sounders 2-1

