Mondiale per Club | il Botafogo di Correa risponde al PSG 2-1 a Seattle Sounders Palmeiras-Porto 0-0

Il calcio internazionale infiamma i cuori degli appassionati con match mozzafiato e risultati sorprendenti. Dal trionfo del Botafogo contro il PSG alla spettacolare impresa del Bayern Monaco in Nuova Zelanda, ogni partita scrive nuove emozioni. Le sfide di questa settimana ci ricordano quanto il calcio possa essere imprevedibile e coinvolgente, lasciando gli spettatori incantati e pronti a vivere ancora più intensamente ogni minuto sul campo.

Il poker del Paris Saint-Germain all`Atletico Madrid e la terrificante goleada del Bayern Monaco a Auckland City sono ancora negli occhi, nel. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Il Tucu Correa debutta con il Botafogo nel successo per 2-1 sui Seattle Sounders al Mondiale per Club. L'attaccante argentino ex Lazio e Inter esordisce nella ripresa della sfida valida per il Gruppo B, lo stesso di PSG e Atletico Madrid. Il Glorioso si impone gra Vai su Facebook

Mondiale per Club: il Botafogo di Correa risponde al PSG, 2-1 a Seattle Sounders. Palmeiras-Porto 0-0 - Germain all`Atletico Madrid e la terrificante goleada del Bayern Monaco a Auckland City sono ancora negli occhi, nel frattempo il Mondiale.