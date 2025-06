Mondiale per Club | il Botafogo di Correa risponde al PSG 2-1 a Seattle Sounders Palmeiras-Porto 0-0 | Primapagina

Il mondo del calcio si infiamma con emozioni e sorprese: il Botafogo di Correa sorprende il PSG con un 2-1 ai danni di Seattle Sounders, mentre Palmeiras e Porto regalano un pareggio senza reti. In un contesto di grande spettacolo, le sfide mondiali per club continuano a catturare l’attenzione degli appassionati. Scopriamo insieme tutte le ultime novità di questo entusiasmante torneo!

Mondiale per Club: il Botafogo di Correa risponde al PSG, 2-1 a Seattle Sounders. Palmeiras-Porto 0-0 Primapagina Calciomercato.com.. Home.. Mondiale per Club: il Botafogo di Correa risponde al PSG, 2-1 a Seattle Sounders. Palmeiras-Port.. AFP via Getty Images Il poker del Paris Saint-Germain all'Atletico Madrid e la terrificante goleada del Bayern Monaco a Auckland City sono ancora negli occhi, nel frattempo il Mondiale per Club è proseguito con altre due partite nella notte. PALMEIRAS-PORTO – Alla mezzanotte italiana si è completata la prima giornata del gruppo A e dopo il pareggio tra Al-Ahly e Inter Miami nella gara inaugurale del torneo FIFA è arrivata un'altra X.

