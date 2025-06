Mondiale per Club i risultati della notte | stop a sorpresa del Porto il Botafogo batte Seattle

Nella notte del Mondiale per Club, emozioni e sorprese non sono mancate: il Porto si ferma improvvisamente, mentre il Botafogo conquista una vittoria importante battendo Seattle. La prima giornata del gruppo A si conclude con un pareggio tra Al-Ahly e Inter Miami, lasciando il pubblico incollato alle sorti di questa competizione globale. Ecco tutti i risultati che hanno acceso l’entusiasmo dei tifosi e definito le prime strategie delle squadre.

Mondiale per Club, tutti i risultati delle partite che si sono giocate nella notte con lo stop del Porto e la vittoria del Botafogo La prima giornata del gruppo A del Mondiale per Club si è chiusa alla mezzanotte italiana con un altro pareggio: dopo quello tra Al-Ahly e Inter Miami, è arrivato lo 0-0

