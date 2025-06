Mondiale per Club | i 5 giocatori con il più alto valore di mercato presenti al torneo

Il Mondiale per Club è finalmente iniziato, portando in campo stelle di livello mondiale pronti a incantare i tifosi di tutto il globo. Ma chi sono i cinque giocatori con il valore di mercato più alto presenti in questa avvincente competizione? Scopriamolo insieme e analizziamo il potenziale e le stelle che potrebbero fare la differenza in questo torneo esclusivo.

Il torneo della FIFA è già iniziato, ma sai quali sono i 5 calciatori dal valore di mercato più alto che parteciperanno? Scoprili con il nostro focus (LaPresse) – Calciomercato.it Da pochi giorni ha avuto inizio il Mondiale per Club, la competizione che coinvolge 32 squadre, che si sfideranno in 11 diverse location degli Stati Uniti. Fino al prossimo 13 luglio, le società cercheranno di far valere tutta la propria qualità, sfidando anche la stanchezza e le temperature impervie dell’estate. Decine i campioni presenti al torneo, che vedrà anche due squadre italiane in azione: l’Inter e la Juventus. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Mondiale per Club: i 5 giocatori con il più alto valore di mercato presenti al torneo

In questa notizia si parla di: alto - valore - mercato - torneo

Bucciantini sicuro: «Giuntoli si è dato un obiettivo alto, ma qualcosa è stato sbagliato. Su tre giocatori è stata sbagliata la stima del loro valore» - Marco Bucciantini ha analizzato la stagione della Juventus durante un intervento a Radio Sportiva, sottolineando come la squadra abbia puntato eccessivamente su determinati giocatori.

Mondiale per Club: i 5 giocatori con il più alto valore di mercato presenti al torneo; Juan Pablo Vargas domina il valore di mercato del Millonarios nonostante l'assenza prolungata; Valori di mercato: la top 11 dei giocatori più preziosi in Bundesliga.

Il valore di mercato della rosa della Juve a inizio campionato - tornei europei principali in tre casi (Italia, Germania, Francia) lo scudetto è andato alla compagine che ad ottobre presentava la più alta valutazione di mercato ... gqitalia.it scrive

Serie A, il calciatore con il valore di mercato più alto è Dybala. Lautaro meglio di CR7 - Qual è il calciatore di Serie A con il valore di mercato più alto? Come scrive fanpage.it