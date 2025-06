Mondiale per Club ecco cosa vedono gli arbitri con la bodycam

Al Mondiale per Club 2025, la FIFA porta l’esperienza a un nuovo livello con l’introduzione delle bodycam sugli arbitri. Questa innovativa tecnologia offre agli spettatori una prospettiva unica, permettendo di vedere il gioco attraverso gli occhi dei direttori di gara e garantendo maggiore trasparenza e sicurezza sul campo. Un passo avanti che promette di rivoluzionare il modo di vivere e monitorare il calcio mondiale, rendendo ogni partita ancora più coinvolgente e autentica.

Nelle partite del Mondiale per Club 2025 allargato a 32 squadre, la Fifa sperimenta anche la bodycam degli arbitri. E’ una telecamere che consente di vedere dalla visuale dei direttori di gara come loro stessi percepiscono quanto accade in campo. Serve sia per aiutarli a non subire aggressioni da parte dei calciatori (tutto viene registrato), sia per offrire al pubblico televisivo un prodotto inedito (credits video Fifa) Leggi anche: Mondiale per Club, arbitri con bodycam e altre novità regolamentari. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Mondiale per Club, ecco cosa vedono gli arbitri con la bodycam

