Mondiale per Club designazione tutta femminile per Al Ain-Juve | Tori Penso e lo scontro con Cristiano Ronaldo

Un evento storico per il calcio femminile: la designazione tutta al femminile per la prima sfida della Juventus al Mondiale per Club 2025 contro l'Al Ain. La partita sarĂ arbitrata da Tori Penso, affiancata da Brooke Mayo e Kathryn Nesbitt, segnando un passo avanti verso una maggiore rappresentanza femminile nel mondo dello sport. Esploriamo insieme questa entusiasmante novitĂ che promette di scrivere nuove pagine di storia!

Designazione tutta femminile per la gara d'esordio della Juventus al Mondiale per Club 2025 contro l'Al Ain: ad arbitrare la partita sarĂ Tori Penso che sarĂ coadiuvata dalle assistenti Brooke Mayo e Kathryn Nesbitt. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: mondiale - club - designazione - tutta

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

FcInter1908 - Arnautovic e Correa possono giocare il Mondiale per Club fino al 30 giugno. Dal 27 giugno al 3 luglio, i club possono sostituire quelli col contratto in scadenza con altri giocatori e aggiungere fino a 2 nuovi giocatori. Non piĂą di sei tra aggiunti e s Vai su Facebook

Juve, chi arbitra l'esordio al Mondiale per Club: novità assoluta; Al Ain-Juventus, arbitra la statunitense Tori Penso: designazione al femminile per l'esordio al Mondiale per Club; Mondiale per Club, il PSG ritrova Kovacs: arbitrerà la sfida con l’Atletico Madrid.

Juve, chi arbitra l'esordio al Mondiale per Club: novità assoluta - Nella notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 giugno la Juventus farà il suo esordio al Mondiale per Club contro l’ Al Ain, società calcistica degli Emirati Arabi Uniti. Riporta tuttosport.com

Arbitro Al Ain Juve, designazione tutta al femminile per la gara d’esordio dei bianconeri: chi dirigerà l’incontro - Arbitro Al Ain Juve, designazione tutta al femminile per la gara d’esordio dei bianconeri: chi dirige l’incontro valevole per la prima giornata dei gironi Nella notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 giu ... Secondo juventusnews24.com