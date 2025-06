Mondiale per Club arbitri con la bodycam e nuove regole Fifa

Il Mondiale per Club a 32 squadre, promosso dalla FIFA, si trasforma in un evento rivoluzionario grazie all’introduzione di innovazioni tecnologiche e regolamentari. Con l’uso della bodycam per gli arbitri e nuove regole pensate per coinvolgere maggiormente il pubblico, il torneo abbraccia il futuro del calcio. Queste novità non solo migliorano la trasparenza e l’efficienza del gioco, ma segnano anche un passo deciso verso una nuova era dello sport.

Il Mondiale per Club a 32 squadre voluto dalla Fifa non è solo un torneo che parte con l’obiettivo di diventare appuntamento fisso nei calendari del calcio internazionale. Negli Stati Uniti i vertici di Zurigo, su spinta del presidente Infantino, hanno portato una serie di novità tecnologiche e regolamentari che traghettano il calcio nel futuro. Interventi sia normativi che di equipaggiamento, con un occhio rivolto al coinvolgimento del pubblico presente negli stadi o collegato da casa. Si tratta di una serie di sperimentazioni che nel Mondiale per Club trovano il loro punto di sintesi. Su alcune, l’IFAB (l’ente che cambia le regole del gioco una volta all’anno) lavorava da diverse stagioni. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Mondiale per Club, arbitri con la bodycam e nuove regole Fifa

