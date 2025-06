Mondiale per Club anche Luis Enrique e Vitinha si lamentano del caldo | Orario improponibile così è dura

Il debutto stellare del Paris Saint-Germain nel Mondiale per Club, con un netto 4-0 sull’Atletico Madrid, ha acceso le polemiche sul clima torrido che ha accompagnato l’evento. Luis Enrique e Vitinha si sono uniti al coro di proteste, lamentando le temperature insostenibili durante il match pomeridiano. Una sfida tra eccellenze mondiali, resa difficile anche dalle condizioni climatiche, aprendo un dibattito cruciale sulla gestione degli orari e delle temperature nel calcio internazionale.

Mondiale per Club, nonostante la vittoria contro l'Atletico Madrid il PSG si lamenta dell'orario: «Fa troppo caldo per giocare nel pomeriggio» Il debutto stellare del Paris Saint-Germain nel Mondiale per Club, con un netto 4-0 sull'Atletico Madrid, è stato oscurato dalle polemiche sul clima estremo in cui si è giocata la partita.

