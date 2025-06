Mondiale per Club 2025 quali squadre italiane ci sono e quando giocano

Mondiale per Club 2025: quali squadre italiane sono in gara e quando scendono in campo? Gli appassionati di calcio di tutto il mondo seguono con entusiasmo questo storico evento, il primo del suo genere targato FIFA, che si svolge negli Stati Uniti. Con 32 team da ogni angolo del pianeta divisi in otto gruppi, anche le formazioni italiane sono protagoniste. Il nostro calcio si prepara a brillare ancora una volta, ma scopriamo insieme le date e le squadre coinvolte.

Gli appassionati di calcio di tutto il mondo hanno gli occhi puntati sugli Stati Uniti per il primo Mondiale per Club 2025 targato FIFA. Si tratta di un evento al debutto assoluto in questo sport, che ha già richiamato migliaia di tifosi americani, con una corsa al biglietto durato mesi. In totale a partecipare sono 32 squadre da ogni parte del pianeta, divise in otto gironi da quattro ciascuno. Immancabili anche le compagini italiane. Il complesso sistema basato sul ranking e sui risultati nazionali e continentali degli ultimi anni ha premiato Inter e Juventus, che saranno le prime formazioni di Serie A a giocare nella nuova competizione.

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Al via stanotte il nuovo Mondiale per Club FIFA, il primo con il format a 32 squadre. A rappresentare l’Italia ci sono Inter e Juventus. Tutti i match saranno live e in modalità gratuita su Dazn. Una gara al giorno in chiaro anche sui canali Mediaset. #FIFACWC Vai su X

Inter e Juve sono le due squadre italiane invitate al ricchissimo mondiale di calcio per Club: saranno in campo settimana prossima. Ecco dove vederle e a che ora Vai su Facebook

Mondiale per club 2025 - Il Mondiale per Club, o Coppa del mondo per club Fifa, è il nuovo torneo calcistico in programma dal 14 giugno al 13 luglio negli Stati Uniti. Da fanpage.it

Mondiale per Club: PSG e altri 3 club già qualificati alla prossima edizione, il regolamento - Il Mondiale per Club 2025 è ufficialmente iniziato e dopo il match d`esordio pareggiato dall`Inter Miami di Messi con l`Al- calciomercato.com scrive