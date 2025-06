Mondiale per Club 2025 quali partite trasmette Mediaset

Il Mondiale per Club 2025 si presenta come un evento imperdibile, un vero e proprio festival calcistico che coinvolgerà milioni di tifosi in tutto il mondo. Quattro squadre per otto gironi, 32 club pronti a sfidarsi in una competizione storica per la scena internazionale, per la prima volta visibile sugli schermi italiani. Mediaset trasmetterà le partite più emozionanti, regalando agli appassionati un accesso privilegiato a questa grande festa del calcio.

Quattro squadre per otto gironi, per un totale di 32 club partecipanti e un torneo che per la prima volta fa la sua apparizione sulla scena calcistica. Si tratta del Mondiale per Club 2025, organizzato dalla FIFA, che metterà una contro l’altra formazioni da ogni parte del pianeta. E che chiamerà in causa milioni di tifosi in ogni parte del mondo, pronti a sostenere i propri beniamini. Si terrà negli Stati Uniti ed è quindi scontato che non tutti potranno seguire i propri beniamini dal vivo. L’Italia sarà rappresentata da Inter e Juventus e i tifosi nerazzurri e bianconeri potranno sostenerle a distanza, davanti alla tv o in streaming. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Mondiale per Club 2025, quali partite trasmette Mediaset

