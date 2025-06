Mondiale per club 2025 allarme caldo negli Usa Mi facevano male anche le unghie non riuscivo a fermarmi e ripartire | la denuncia di Llorente

Il Mondiale per club 2025 negli Stati Uniti si svolge sotto un sole cocente, con temperature che sfiorano i 35°C e un’umidità insostenibile. Mentre il calcio mondiale fa finta di nulla, i giocatori affrontano un vero e proprio inferno di calore, rischiando la salute e compromettendo l’intera manifestazione. È il momento di riconoscere che il cambiamento climatico non può più essere ignorato: la sicurezza degli atleti dipende dalla nostra azione immediata.

Il termometro sfiora i 35 gradi, l’umidità soffoca, i giocatori arrancano. Il calcio globale ha scelto di ignorare la realtà climatica. A dimostrarlo è quanto sta accadendo negli Stati Uniti, teatro della prima edizione del Mondiale per club Fifa. Mentre la competizione prende forma e alterna partite dignitose a risultati indecorosi, emerge con forza un problema che rischia di stravolgere la regolarità e la sicurezza dell’evento: il caldo estremo. Le proteste sono iniziate da chi il campo lo vive in prima persona. Il primo a denunciare la situazione è stato Marcos Llorente, centrocampista dell’ Atletico Madrid, al termine della sfida contro il Psg disputata a mezzogiorno a Pasadena, in California. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Mondiale per club 2025, allarme caldo negli Usa. “Mi facevano male anche le unghie, non riuscivo a fermarmi e ripartire”: la denuncia di Llorente

In questa notizia si parla di: mondiale - club - caldo - negli

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Mondiale per Club, allarme caldo: #LuisEnrique e i giocatori lanciano l'allerta Vai su X

MONDIALE CLUB | Paris SG-Atletico Madrid 4-0 (2-0) in una partita del gruppo B del Mondiale per club giocata al 'Rose Bowl' di Pasadena e svoltasi in condizioni climatiche estreme, a causa del caldo soffocante che ha colpito la California. #ANSA Vai su Facebook

Mondiale per club 2025, allarme caldo negli Usa. “Mi facevano male anche le unghie, non riuscivo a…; Mondiale per Club, allarme caldo: Luis Enrique e i giocatori lanciano l'allerta; Mondiale club: Luis Enrique allarme caldo, 'le squadre soffrono'.

Mondiale per Club, allarme caldo: Luis Enrique e i giocatori lanciano l'allerta - Il caldo estremo e l'alto tasso di umidità stanno creando infatti gravi difficoltà ai giocatori, ... Come scrive msn.com

Gli effetti del caldo soffocante al Mondiale per Club, Llorente: “Ho male alle unghie dei piedi” - I calciatori protagonisti al Mondiale per Club protestano per il clima torrido in cui sono costretti a giocare: nelle partite diurne le temperature superano ... Riporta fanpage.it