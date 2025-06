Mondello zona pedonale invasa da auto e moto | Aspettiamo che si faccia male qualcuno?

L’isola pedonale di Mondello, cuore pulsante della splendida Palermo, rischia di trasformarsi in un cortile aperto per auto e moto, mettendo a rischio pedoni e bambini. È ormai tempo di intervenire prima che si verifichi una tragedia. La sicurezza dei cittadini deve essere prioritaria: agiamo ora, senza attendere il peggio, per restituire a questo angolo di paradiso tutta la sua tranquillità e bellezza.

Oramai ogni giorno, ma soprattutto durante i weekend, l'isola pedonale di viale Regina Elena viene invasa da auto e motorini che mettono a repentaglio la sicurezza dei pedoni e soprattutto dei bambini. Come sempre a Palermo si aspetta che ci sia una tragedia prima di intervenire.

