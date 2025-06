Monastir supera Vianese 2-0 | rigore contestato spegne il sogno Serie D

Nel cuore di Monastir, la vittoria contro la Vianese ha acceso il sogno di salire in Serie D, ma un rigore contestato ha spento le speranze. La partita, ricca di tensione e passione, si è conclusa con un netto 2-0 a favore dei padroni di casa. Un risultato che lascia aperta una porta, ma anche spunti di riflessione sulla forte imprevedibilità del calcio. Ora, l'obiettivo è rialzarsi e puntare alla prossima sfida con rinnovata determinazione.

MONASTIR 2 VIANESE 0 MONASTIR: Daga, Pinna, Zurbriggen, Madero, Porru, Feola, Frau, Naguel (82’ Cocco), Sanna (82’ Nurchi), Sarritzu (94’ Arizu), Santoro. A disp.: Stevanato, Corda, Manca, Riep, Arangino, Suazo. All.: Angheleddu. VIANESE: Della Corte, Palmiero, Silvestro, Bernabei, Martini, Contipelli, Carrer, Vaccari, Bertetti, Malivojevic, Falanelli (84’ Bandaogo). A disp.: Di Fabrizio, Zinani, Mammi, Pezzani, Mininno, Caselli, Sighinolfi, Rizzuto. Arbitro: Fermo di Torre Annunziata (Cafisi di Nocera Inferiore – Adinolfi di Salerno; 4° uomo Bianchi di Prato) Reti: 21’ Pinna; 93’ (rig.) Cocco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Monastir supera Vianese 2-0: rigore contestato spegne il sogno Serie D

In questa notizia si parla di: monastir - vianese - supera - rigore

La Vianese sogna la Serie D: prossima sfida in Sardegna contro il Monastir - La Vianese è pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, sognando la Serie D! La prossima sfida in Sardegna contro il Monastir rappresenta non solo una prova di coraggio, ma anche un'opportunità per dimostrare che i sogni possono diventare realtà .

Monastir supera Vianese 2-0: rigore contestato spegne il sogno Serie D; Il sogno della Vianese si infrange a Monastir: addio serie D; Eccellenza Spareggi /Impresa Monastir: Ribaltata la Vianese, Storica Promozione in Serie D!.

Eccellenza, un dubbio rigore condanna la Vianese. In Serie D va il Monastir. VIDEO - MONASTIR (Cagliari) – Finisce in Sardegna il sogno Serie D della Vianese, battuta per 2- Si legge su reggionline.com