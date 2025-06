Momo Faye sceglie l' Eurolega | Paris e Maccabi Tel Aviv in corsa

Momo Faye, talento emergente e protagonista sulla scena internazionale, ha deciso di lasciare da parte il draft NBA per concentrarsi sull’Eurolega. Le sue scelte si fanno sempre più concrete: Paris e Maccabi Tel Aviv sono in prima linea, pronte a portarlo sotto i loro colori. Con questa decisione, la Pallacanestro Reggiana potrà beneficiarne attraverso un importante buyout, prezioso per rafforzare il roster e puntare a nuove ambizioni in una stagione ricca di sfide e successi.

Momo Faye ha ritirato la propria candidatura per il draft Nba e nella prossima stagione giocherà in Eurolega. Sulle sue tracce ci sono diverse squadre, ma quelle più avanti nel dialogo con il centro di proprietà della Pallacanestro Reggiana sono Paris e Maccabi Tel Aviv. Appena avrà fatto la sua scelta, la Unahotels incasserà un sostanzioso buyout che potrà poi reinvestire per la costruzione della squadra che – in ogni caso – dopo le conferme di Smith, Vitali, Uglietti e la firma del play Caupain (solo da ufficializzare) sembra essere già ben avviata. La scelta di Faye di uscire dalla lista dei papabili Nba è maturata nei tempi previsti e, come da regolamento, gli lascerà intatta la possibilità di riprovarci nel 2026 o – se sarà necessario – anche nel 2027. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Momo Faye sceglie l'Eurolega: Paris e Maccabi Tel Aviv in corsa

In questa notizia si parla di: momo - faye - eurolega - paris

Momo Faye della Pallacanestro Reggiana verso il draft NBA: inserito tra i 59 papabili - Momo Faye, giovane talento della Pallacanestro Reggiana, si fa strada verso il draft NBA, entrando nella lista dei 59 papabili secondo ESPN.

Momo Faye sceglie l'Eurolega: Paris e Maccabi Tel Aviv in corsa; Momo Faye si ritira dal Draft NBA, il suo futuro sarà in EuroLega; Momo Faye: decisione imminente sul draft NBA tra Phoenix Suns e opzioni Eurolega.

Momo Faye sceglie l'Eurolega: Paris e Maccabi Tel Aviv in corsa - Paris e Maccabi Tel Aviv le squadre più vicine al centro. Scrive msn.com