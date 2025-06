molise – calvairate di marco m5s | chiederò audizione del comitato in commissione welfare

Nel cuore del Molise e di Calvairate, la partecipazione civica si fa sentire forte e chiara. Marco M5S chiede con determinazione l’audizione del comitato in commissione welfare, sottolineando l’importanza di ascoltare le voci dei cittadini e promuovere un dialogo costruttivo. Nicola Di Marco, capogruppo M5s Lombardia, ha condiviso l’esperienza del presidio davanti a via Etruschi: un segnale di impegno e trasparenza che non si ferma qui.

Nicola Di Marco (Capogruppo M5s Lombardia): «Ho raccolto l'invito a partecipare al presidio svoltosi oggi pomeriggio, davanti a via Etruschi,2, dove in questi giorni è stata avviata una petizione e un cittadino è stato identificato dalle Forze dell'Ordine, per aver esposto dei cartelli critici.